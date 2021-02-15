المجلس الوطني الاتحادي يناقش ثلاثة مشروعات قوانين وموضوعاً عاماً

المصدر: دبي - البيان

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، يوم غد الثلاثاء في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، يناقش خلالها ثلاثة مشروعات قوانين، تتعلق بالمصرف المركزي والشهادات العلمية والقضاء، وموضوعاً عاماً يتعلق بمهنة المحاماة.

وحسب جدول أعمال الجلسة يناقش المجلس مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي، وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، ومشروع قانون اتحادي في شأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية، ومشروع قانون اتحادي بإلغاء القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978، بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية.

كما يناقش موضوع «جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة»، وذلك من خلال ثلاثة محاور هي: سياسة وزارة العدل في شأن الخدمات المقدمة للمحامين والالتزامات المترتبة عليهم، والتحديات التي تواجه عمل المحامين في الدولة، وجهود الوزارة في شأن تطوير معهد التدريب القضائي.

ويطلع المجلس على رسالتين صادرتين للحكومة، بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع «سياسة وزارة الثقافة والشباب»، وبشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع «سياسة هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية».

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