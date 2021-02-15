هاكاثون الإمارات ينطلق افتراضياً تحت شعار «بيانات السعادة وجودة الحياة»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن انطلاق فعاليات الدورة الرابعة لـ«هاكاثون الإمارات - 2021» تحت شعار «بيانات للسعادة وجودة الحياة» والذي تنظمه الهيئة افتراضياً، بدعم من وزارة تنمية المجتمع ممثلة بالبرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، جاء ذلك في حفل الافتتاح بحضور معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، وحمد عبيد المنصوري المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات رئيس الحكومة الرقمية لحكومة الإمارات، وسالم الحوسني نائب المدير العام للهيئة لقطاع المعلومات والخدمات الذكية بالإنابة، وتضمن حفل الافتتاح تعريفاً وشرحاً للتحديات المختلفة في هاكاثون وتوضيح آلية التحكيم، وإعطاء الحضور فرصة لطرح الأسئلة.

وتنطلق فعاليات الدورة الرابعة من هاكاثون بمشاركة 21 جهة حكومية واتحادية وأكاديمية، في حين بلغ عدد المسجلين في هاكاثون الإمارات 1500 مشارك سيتنافسون في تقديم أفضل الأفكار والحلول لـ49 تحدياً في 11 موضوعاً اعتمدتها الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات لتحقيق مستهدفات المؤشر الوطني للخدمات الإلكترونية، والذي تسعى الإمارات للوصول فيه إلى المركز الأول تجسيداً لرؤية وتطلعات عام 2021.

تنافس

وفي كلمة لها في حفل انطلاق هاكاثون، أكدت معالي حصة بو حميد وزيرة تنمية المجتمع توفير أفضل أشكال الدعم لتعزيز التنافس في فضاء هاكاثون، وتوفير بيئة قادرة على مجاراة ومواجهة مختلف التحديات، وتحقيق أفضل الإنجازات والممارسات في إطار الخدمات الحكومية الذكية والنوعية.

وقال حمد المنصوري المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «ندشن المحطة الرابعة من هاكاثون الإمارات: بيانات للسعادة وجودة الحياة، في الوقت الذي نعيش فيه لحظة فارقة من تاريخ دولتنا الحبيبة».

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