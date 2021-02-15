«صحة دبي» تعتمد إجراءات جديدة لتدريب طلبة الجامعات

المصدر: (دبي – عماد عبدالحميد)

اعتمدت هيئة الصحة بدبي إجراءات جديدة تتعلق بالتدريب الإكلينيكي لطلبة الجامعات وطلبات الأفراد الراغبين في التدريب خلال جائحة «كوفيد - 19»، كما رحبت الهيئة بانضمام المتطوعين إلى فريق مكافحة الجائحة والمشاركة في حملات التطعيم، إذ سيتم اعتباره جزءاً من التدريب الإكلينيكي، بحيث يتم تقديم طلب الانضمام عن طريق إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني الذي حددته الهيئة.

وبينت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الهيئة للتصدي للجائحة، وحرصاً على تقديم خدمات التدريب الإكلينيكي ضمن أفضل المعايير المطبقة في مجال التدريب وبما يضمن سلامة الطلبة والمتدربين.

وحددت الهيئة في تعميم وجهته إلى جميع الجامعات والأفراد الراغبين في التقدم إلى التدريب الإكلينيكي، إجراءات تم اتخاذها بشأن التدريب وهي تقليل عدد المتدربين لأقصى عدد ممكن حتى إشعار آخر، وأما بالنسبة لطلبات التدريب الجديدة، فيجب تقديم الأسباب الداعمة لأي طلب جديد والمبررات التي تحول دون تأجيل التدريب، وتتم مراجعة الطلب من قبل قسم التدريب الطبي والأبحاث والبت بشأنه.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز