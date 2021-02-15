«مورو كهرباء دبي» يعزّز النمو الرقمي لبنك الإمارات دبي الوطني

المصدر: دبي- البيان

أعلن مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)، إحدى الشركات التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي، ضمن «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية للهيئة، عن إبرام شراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني، بالتعاون مع شركة أڤايا، لتعزيز النمو الرقمي للبنك، من خلال تزويده بمنصة «مورو كونكت»، متعددة القنوات، والقائمة على الخدمات السحابية.

وتوفر منصة «مورو كونكت»، المعتمدة على تقنيات الخدمات السحابية لشركة أڤايا ون كلاود (Avaya OneCloud)، الخدمة السحابية لمراكز الاتصال والاتصالات الموحدة، كخدمات متاحة (CCaaS)، ما سيعزز ربحية البنك وقدرته التنافسية، بالإضافة إلى إثراء تجربة المتعاملين، من خلال تكامل النظم الأساسية لخدمتهم.

وبمناسبة هذه الشراكة الاستراتيجية، استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفداً رفيع المستوى من بنك الإمارات دبي الوطني، برئاسة هشام عبد الله القاسم نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني، في مقر شركة «مورو».

كما شهد الاجتماع حضور عبد الله قاسم الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، و«ميغيل ريو تينتو» المدير التنفيذي لإدارة تقنية المعلومات في المجموعة، وإبراهيم سويدان رئيس إدارة الشؤون المؤسسية للمجموعة، بالإضافة إلى نضال أبو لطيف رئيس أڤايا العالمية، وفادي هاني نائب رئيس أعمال الشركة للشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا.

وقد حضر الاجتماع كل من المهندس مروان بن حيدر نائب رئيس مجلس إدارة مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، ومطر المهيري عضو مجلس إدارة «مورو»، ومحمد بن سليمان الرئيس التنفيذي لـ «مورو».

وخلال اللقاء، قال سعيد الطاير: «بوصفنا مركزاً رائداً للبيانات، يتجلى هدفنا الرئيس، في تعزيز وتسهيل الوصول إلى البيانات، بما يتماشى مع مبادرة دبي X 10، ومئوية الإمارات 2071، التي تهدف إلى تحويل الإمارات إلى عاصمة عالمية للحلول الرقمية المتقدمة».

منصة

ستعمل منصة «مورو كونكت»، على تعزيز تجربة التعاون مع المعنيين في بنك الإمارات دبي الوطني، وذلك من خلال تمكين كوادره العاملة، والتفاعل مع متعامليه، وتطوير الأنظمة القديمة، مثل أنظمة هواتف الأعمال، وخدمات الاجتماعات، وحلول مركز الاتصال في مكان العمل، بالإضافة إلى حلول متكاملة وشاملة، تقدمها منصة الاتصالات السحابية.

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