98 % سعادة المتعاملين في إدارة الكاتب العدل في محاكم دبي

المصدر: دبي- البيان

كشف أحمد الحوسني مدير إدارة الكاتب العدل بالإنابة في محاكم دبي، أن الكاتب العدل أنجز 219494 معاملة، خلال عام 2020 لـ 54613 متعاملاً، وتحقيق نسبة رضا وسعادة المتعاملين 98 %، بناء على استطلاع مؤشر السعادة لإدارة الاستراتيجية، استشراف المستقبل في محاكم دبي، كما تم تقديم 11234 معاملة عن بعد، وبلغت عدد المعاملات لنزلاء المؤسسات العقابية 961 معاملة عن بعد، وبلغت عدد المعاملات التي أجريت للمتعاملين خارج الدولة 5875 معاملة، وذلك سعياً لتحقيق عدالة نافذة، تتسم بالدقة والسرعة، وتقديم خدمات قضائية ميسرة الوصول للمجتمع، للوصول إلى رؤيتها، محاكم رائدة متميزة عالمياً، التزاماً بمقولة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي «ندرك مدى الضغوطات التي تعرضت لها قطاعات عديدة، جراء الأزمة العالمية التي تسبب فيها فيروس «كورونا» المستجد... ولكن مجتمع الإمارات يظل دائماً أقوى من كل التحديات، ونحن قادرون على التعاطي بإيجابية مع المتغيرات، بفضل المرونة الكبيرة التي يتسم بها أداء أغلب قطاعاتنا».

حيث أكد مدير إدارة الكاتب العدل، تسعى الإدارة إلى تقديم أفضل الخدمات في التوثيق المدني لإسعاد المتعاملين، وإدخال السرور والبهجة إليهم، وفق السياسة والاستراتيجية التي تتبعها إدارة الكاتب العدل في محاكم دبي.

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