57 مليون زهرة تزين 1.3 مليون متر مربع في دبي

المصدر: دبي - وائل نعيم

تعمل بلدية دبي على نشر الرقعة الخضراء ضمن المناطق العامة في الإمارة وخاصة ضمن حرمات الطرق والحدائق العامة وتقوم بتطوير هذه المساحات وزيادتها والإدارة والإشراف عليها مستخدمة في ذلك أفضل الممارسات المطبقة عالمياً في مجال الزراعة التجميلية، وبلغ عدد الزهور التي زرعتها البلدية في العام الماضي 57 مليون زهرة موزعة على ثلاث عروات (العروة الشتوية المبكرة وتمتد من سبتمبر ولغاية ديسمبر، والعروة الشتوية الرئيسية من ديسمبر ولغاية مايو، والعروة الصيفية من مايو ولغاية سبتمبر) والتي تمتد على أكثر من 1.3 مليون متر مربع ضمن طرق مدينة دبي.

أصناف

وقال المهندس داوود الهاجري المدير العام لبلدية دبي لــ«البيان»: تتنوع الأصناف التي يتم استخدامها من حيث الألوان والأشكال والأحجام والتي يتم إنتاجها داخل مشاتل البلدية سواء بالشتلات أو البذور أو العقل ويتم تحديدها واختيارها بعناية فائقة مستندين في ذلك إلى نتائج الأبحاث والتجارب الصادرة عن محطة الأبحاث التابعة لإدارة الزراعة والري في البلدية والخاصة بالزهور الموسمية وتم إنشاؤها على مساحة تقدر بـ10,000 متر مربع، وتتسع لأكثر من 120 صنفاً في المرة الواحدة، إذ تعمد المحطة إلى تقييم النباتات بطريقة علمية ومعايير محددة وأهمها قطر الزهرة، فترة حياة الزهور، تغطية التربة، تغطية الزهور للنبات، تجانس النمو، نقاوة لون الزهرة، تشابه الزهور، مقاومة الإصابة بالأمراض أو الحشرات، منتهجين في ذلك معايير الحوكمة عند تحديد الأصناف التي يتم شراؤها للإنتاج، كما يتم اتباع الأنظمة العالمية عند التقييم وهي التقييم بالمقارنة والتقييم بالمشاهدة.

مشتل ورسان

وتابع الهاجري: إن مشتل ورسان ومرافقه والخدمات التي يقدمها هو أحد المشاريع الحيوية للبلدية ويسهم في توسيع نسبة الرقعة الخضراء بالإمارة والدولة عن طريق توفير الملايين من شتلات الزهور الموسمية والمستدامة والاهتمام بها وفق أعلى المعايير العالمية والمبتكرة في هذا المجال.

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