«طرق دبي» تنجز نصف مليار معاملة رقمية خلال العام 2020

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن عدد المعاملات الرقمية التي أنجزتها على مستوى خدمات المتعاملين كافة، بلغت 528 مليوناً و57 ألفاً و108 معاملات خلال العام 2020، وذلك عبر أربعة محاور هي الموقع الإلكتروني، والتطبيقات الذكية على الهاتف المحمول، والمساعد الافتراضي «محبوب»، وأجهزة الخدمة الذاتية.

وقال محمد المظرب، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في الهيئة، إن وصول عدد المعاملات الإلكترونية والذكية خلال العام 2020 إلى أكثر من نصف مليار معاملة، يعكس قوة وتطور المنظومة الرقمية التي تتبناها الهيئة في تقديم خدماتها لمختلف شرائح الجمهور، ويجسّد مدى التزامنا بتوجهات قيادتنا الرشيدة بجعل دبي أذكى مدينة في العالم، وغايتنا الاستراتيجية الأولى «دبي الذكية»، والثالثة «إسعاد الناس»، والسابعة «تميز هيئة الطرق والمواصلات».

وأضاف: إن قرابة 99.83% من إجمالي المعاملات في العام الماضي تمت بشكل رقمي، فيما بلغت نسبة معاملات مراكز الواجهة أو الخدمة المباشرة 0.17% فقط، موضحاً أن 48.57% من المعاملات الرقمية تمت عبر التطبيقات الذكية على الهواتف المحمولة وهي «تطبيق هيئة الطرق والمواصلات» وتطبيق «دبي درايف»، وتطبيق «سهيل»، وإن أكثر المعاملات استحواذاً على الوسائل الرقمية هي المتعلقة بالترخيص، وسالك، والمواقف، وتخطيط الرحلات. وأوضح المظرب، أن الهيئة تواكب دائماً مستجدات التحول الرقمي في تقديم خدماتها وإنجاز مشاريعها، ما يجسّد حرصنا على مزامنة توجيهات قيادتنا الرشيدة .

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