«إقامة دبي» تطلق قاموس لغة الإشارة التخصصي الأول من نوعه

المصدر: دبي - البيان

تماشياً مع رؤية الإمارات 2021 والأجندة الوطنية الرامية للوصول إلى مجتمع متلاحم محافظ على هويته الوطنية، أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، المرحلة الأولى من قاموس لغة الإشارة التخصصي في مجال خدمات الإقامة وشؤون الأجانب، والذي يضم مجموعة من المفردات البالغ عددها 252 كلمة تشمل الخدمات الرئيسة في إقامة دبي، والمتمثلة بخدمات أذون الدخول والإقامة، والجنسية وجوازات السفر، ومتابعة المخالفين، والأجانب وخدمات المنافذ الجوية والبحرية والبرية.

وقال اللواء عوض محمد العويم مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية بإقامة دبي: إن الإدارة تعمل على تكثيف جهودها لمواصلة مسيرة التميز في المجالات كافة وفقاً لتوجهات الدولة الاستراتيجية لبناء مجتمع واعٍ مثقف، إذ يعد قاموس لغة الإشارة التخصصي الأول من نوعه على مستوى الدولة في مجال خدمات الإقامة وشؤون الأجانب .

حرص

وأكد ناصر إسماعيل الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، حرص الوزارة على تعزيز الشراكة والتعاون لمصلحة جميع فئات المجتمع، وبما يقود إلى تحقيق دمج وتمكين أصحاب الهمم، وتسهيل وصولهم إلى المعلومات، وإيصال الخدمات إليهم بصورة استباقية، مشيداً بجهود «إقامة دبي» المستمرة والنوعية في دعم وتمكين أصحاب الهمم، وتوفير متطلباتهم وتلبية احتياجاتهم، استناداً إلى أفضل الخدمات التنموية التي تعزز جودة حياتهم اليومية.

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