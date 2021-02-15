بلدية دبي تفوز بجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز

المصدر: دبي - البيان

فازت بلدية دبي بجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز عن «فئة المؤسسات الداعمة للتعليم»، والتي تنظمها مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في دورتها الثالثة والعشرين، وذلك عن مبادرة «فعاليات المسؤولية المجتمعية في مجال الاستدامة البيئية للقطاع التعليمي»، التي تعد من أهم المبادرات الرائدة في مجال دعم منظومة التعليم البيئي ونشر المعرفة البيئية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لغرس ثقافة الحفاظ على البيئة وإعداد أجيال المستقبل على أعلى درجات الوعي بالتحديات والقضايا البيئية الوطنية المهمة.

وتساهم بلدية دبي من خلال فعالياتها المجتمعية المشتركة وبرامجها للتوعية الشاملة الموجهة إلى شرائح المجتمع كافة في تحقيق المؤشرات الوطنية والأهداف والمحاور الاستراتيجية للوصول بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى مصاف أفضل الدول.

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