محمد محمود آل خاجة يؤدي اليمين القانونية سفيراً للإمارات لدى إسرائيل

المصدر: وام

تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي قبل ظهر اليوم أوراق إعتماد سفيري جمهورية الدومينيكان وجمهورية باكستان الإسلامية المعينين لدى الدولة.

فقد تسلم سموه بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة أوراق إعتماد سعادة جوليو سيمون كاستانوس زوين سفير الدومينيكان و سعادة أفضال محمود ميرزا سلطان محمود سفير باكستان اللذين نقلا تحيات زعيمي بلديهما إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" و تمنياتهما لسموهما بدوام الصحة و السعادة و لشعبنا مزيدا من التقدم والرخاء.

وقد رحب سموه بالسفيرين الجديدين متمنيا لهما و لأسرتيهما إقامة سعيدة وطيبة على أرض دولتنا العزيزة.. وخاطبهما سموه : " أنتما وجميع السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والدولية محل اهتمام ورعاية قيادة و حكومة دولة الإمارات و حرصهما على توفير جميع الأسباب و التسهيلات اللوجستية لكم حتى تؤدوا مهام أعمالكم بنجاح تام وتعيشون في كنف مجتمع عربي مضياف بأمان واستقرار".

من جانب آخر و أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم و حضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أدى محمد محمود آل خاجة اليمين القانونية كسفير معين لدى دولة اسرائيل حيث أقسم بـ "الله" العظيم بأن يكون مخلصا لدولة الإمارات العربية المتحدة و رئيسها و أن يحترم دستور الدولة وقوانينها وأن يضع مصلحتها فوق كل اعتبار ويؤدي أعمال وظيفته بأمانه وإخلاص ويحافظ على أسرارها.

و قد تمنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للسفير الخاجة التوفيق في مهمته و العمل بجد و صدق على توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين دولتنا و دولة اسرائيل بما يحفظ للبلدين و الشعبين مصالحهما المشتركة و يعزز ثقافة السلام والتعايش والتسامح بين شعبيهما وشعوب المنطقة.

حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد وأداء اليمين عدد من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والتعاون الدولي وشؤون الرئاسة.

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