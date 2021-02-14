انطلاق فعالية «الفجيرة تبتكر» وتكريم أفضل المشاريع

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

أعلنت حكومة الفجيرة الإلكترونية بدء التسجيل في فعالية «الفجيرة تبتكر» التي تنظمها بالتعاون مع الدائرة المالية في حكومة الفجيرة، وهي عبارة عن مسابقة تنطلق فعالياتها من 21 ولغاية 25 فبراير الجاري، وتهدف إلى نشر ثقافة الابتكار والمساهمة في إعداد جيل من المبتكرين وصناع المستقبل.

وجاءت الفعالية بالتزامن مع شهر الإمارات للابتكار وذلك بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية في تصميم وابتكار ما هو متميز وبالتزامن مع اليوبيل الذهبي لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة.

وللفعالية تطبيق على الهواتف الذكية «الفجيرة تبتكر» متوافر على أجهزة اندرويد ونظام IOS ويتيح للجمهور إضافة إبداعاتهم وأفكارهم في تطوير الخدمات المقدمة في حكومة الفجيرة، ويشترط على المتسابقين تقديم فكرة مبتكرة تهدف إلى تطوير خدمات حكومة الفجيرة وتحقيق رضاء وسعادة المتعاملين وسيتم تكريم أفضل 3 مشاريع مقدمة على مستوى الإمارة والتنسيق مع أصحابها لتنفيذ المشروع.

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