«حيّاكم - ثقة» أول فرع ذكي خليجي في التأمين الصحي عبر الإنترنت

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت الشركة الوطنية للضمان الصحي - «ضمان» عن إطلاق «حيّاكم - ثقة»، فرع الخدمات الرقمية الذكي الأول من نوعه في قطاع التأمين الصحي على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وسيحظى مشتركو ثقة بإمكانية حجز المواعيد الافتراضية للتواصل مع أعضاء فريق ثقة لخدمات المتعاملين، ما يُتيح لهم فرصة الاستمتاع بجميع الخدمات المتوفرة في الفروع الفعلية للشركة ضمن بيئة افتراضية بالكامل.

ويُوفر الفرع الذكي المبتكر جميع الخدمات الموجودة ضمن فروع «ثقة»، حيث يعتمد نظام عمله على حجز المواعيد بشكل متطور يتيح للمشتركين انتقاء الأوقات الأنسب بالنسبة لهم. كما يمكن لعملاء الشركة مشاركة المستندات الخاصة بوثيقة تأمينهم بشكل إلكتروني أثناء إجراء المكالمات المباشرة مع فريق خدمة المتعاملين، حيث سيحصلون على ذات المزايا التي يمكنهم الحصول عليها خلال زياراتهم الشخصية إلى فروع الشركة.



حلول



وتعليقاً على ذلك، قال حمد عبد الله المحياس، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان: «نفخر بجهود فرقنا التي تسعى إلى تعزيز الحلول الذكية التي نوفرها للمشتركين والعملاء على حد سواء، حيث يُمثل إطلاق فرع «حيّاكم - ثقة» الذكي خير دليل على التزام ضمان الدائم بالابتكار، ما يسهم في تسهيل فرص الوصول إلى المنتجات والخدمات الخاصة بالشركة، ويأتي فرعنا الذكي استكمالاً لمحفظة الحلول والخدمات الرقمية الواسعة التي طورناها على مدار الأعوام الماضية، بما فيها تطبيقا «ضمان» و«ثقة» وغيرها من الخدمات الإلكترونية».



حلول رقمية



وأضاف المحياس: «من منطلق شراكتنا مع حكومة أبوظبي، حرصنا على التعاون لتصميم وتنفيذ نظام الرعاية الصحية القادر على تزويد المتعاملين بمجموعة دائمة التطور من الحلول الرقمية المتقدمة. ويُتيح لنا هذا النوع من الشراكات القدرة على الحفاظ على الاستثمارات الاستراتيجية طويلة الأمد ضمن حلولنا التكنولوجية، حيث أسهمت هذه الاستثمارات في تعزيز جهودنا لتطوير البنية التحتية المتينة لأنظمة تكنولوجيا المعلومات التي تزود مشتركينا بباقة أوسع من الحلول الرقمية الكفيلة بتسهيل عملية الحصول على التأمين الصحي وفق أعلى مستويات الشفافية».

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