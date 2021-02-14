برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يعتمد مجموعة من القرارات

المصدر: البيان الإلكتروني

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء الذي بارك الانجاز التاريخي لدولة الإمارات بوصول مسبار الأمل للمريخ واعتمد مجموعة من القرارات.

وقال سموه عبر تويتر: "ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء .. باركنا في بدايته الانجاز التاريخي لدولة الإمارات بوصول مسبار الأمل للمريخ .. انجاز نبدأ به الخمسين القادمة في دولة الإمارات عبر مشروع استطاع الوصول بطموحات العرب العلمية لمحطات جديدة".

وأضاف سموه: "اعتمدنا خلال اجتماعنا اليوم بدء تجربة بصمة الوجه في بعض خدمات القطاع الخاص للتأكد من الهوية الشخصية للأفراد بدل تقديم الكثير من الأوراق للتأكد من البيانات الشخصية .. تجربة تقودها وزارة الداخلية وفي حال نجاحها سيتم تعميمها .. لتسهيل حياة المتعاملين".

وتابع سموه: واعتمدنا أيضا تشكيل فريق لأتمتة العمل الحكومي عبر تطبيقات الاتصال عن بعد .. وذلك برئاسة وزير الدولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد .. مستقبل العمل الحكومي سيكون مختلفاً خلال العقود القادمة..

وواصل سموه: "وأعدنا اليوم تشكيل مجلس إدارة قطار الاتحاد برئاسة الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان .. مشروع وطني سيكون له بصمة تنموية دائمة .. وفريق عمل نعلم أنه سينجز المهمة بكل اقتدار"

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