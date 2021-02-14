مجموعة ثومبي تكافح كوفيد 19 بتخصيص 250 سريرًا في دبي وعجمان
أجرت مجموعة ثومبي العديد من البرامج التوعوية التعليمية والصحية خلال الأشهر العشرة الماضية، استفاد منها أكثر من 100,000 شخص سواء من المختصين أو من عامة الجمهور .
وجمعت استراتيجية ثومبي في مواجهة كورونا بين استخدام التكنولوجيا واحتياطات السلامة وبرامج التوعية والتدريب وبناء الثقة ، بالإضافة إلى العلاجات المخفضة والاختبارات التشخيصية وأساسيات الصيدلية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى دعم سياسات حكومة دولة الإمارات وبما يتماشى مع توجيهات الحكومة في هذا الصدد ، وذلك دعما لجهود الدولة في محاربة الفيروس ، حيث خصصت 250 سريرا لمكافحته في كل من دبي وعجمان ، اضافة الى فحص 3500 شخصا يوميا من خلال عيادتين .
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