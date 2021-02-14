مجموعة ثومبي تكافح كوفيد 19 بتخصيص 250 سريرًا في دبي وعجمان

المصدر:
  • عجمان – البيان
التاريخ:

أجرت مجموعة ثومبي العديد من البرامج التوعوية التعليمية والصحية خلال الأشهر العشرة الماضية، استفاد منها أكثر من 100,000 شخص سواء من المختصين أو من عامة الجمهور .

وجمعت استراتيجية ثومبي في مواجهة كورونا بين استخدام التكنولوجيا واحتياطات السلامة وبرامج التوعية والتدريب وبناء الثقة ، بالإضافة إلى العلاجات المخفضة والاختبارات التشخيصية وأساسيات الصيدلية. 

وتهدف هذه الإجراءات إلى دعم سياسات حكومة دولة الإمارات وبما يتماشى مع توجيهات الحكومة في هذا الصدد ، وذلك دعما لجهود الدولة في محاربة الفيروس ، حيث خصصت 250 سريرا لمكافحته في كل من دبي وعجمان ، اضافة الى فحص  3500  شخصا  يوميا من خلال عيادتين .

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