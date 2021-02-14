"دبي الإسلامي" يتبرع بالنفقات العلاجية لعدد من مرضى القلب بمستشفى دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

تبرع بنك دبي الإسلامي بمبلغ 360،000 درهم لتغطية النفقات العلاجية لعدد من المرضى المعسرين بمستشفى دبي ممن يعانون من مشاكل صحية مختلفة في القلب يحتاج بعضها إلى إجراء عمليات قلب مفتوح.

وأشاد سالم محمد بن لاحج مدير صندوق الصحة بهيئة الصحة بدبي بهذه المبادرة الإنسانية التي تعكس الشراكة الحقيقية بين الهيئة وبنك دبي الإسلامي في مجال العمل الخيري الإنساني، والجهود المستمرة التي يقوم بها البنك لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المرضى وذويهم.

وأعرب ابن لاحج عن شكر الهيئة وتقديرها البالغ لهذه المبادرة الإنسانية التي تترجم حرص البنك والتزامه المجتمعي، لافتاً إلى الجهود والدعم المستمر الذي يقدمه البنك للمرضى المعسرين بمختلف مستشفيات الهيئة وضمن اتفاقية الشراكة بين الجانبين في هذا المجال.

من جانبه جدّد بنك دبي الإسلامي التزامه بالاستمرار في تحمل تكاليف النفقات العلاجية لعدد من الحالات المعسرة لمرضى القلب بمستشفيات الهيئة وذلك بالتنسيق مع مكتب صندوق الصحة بهيئة الصحة بدبي، معرباً عن حرصه على استمرار هذه الشراكة التي ستخفف عن المرضى وذويهم الأعباء المالية.

وأشاد بالمبادرات والجهود التي يقوم بها مكتب صندوق الصحة لخدمة الحالات المرضية المعسرة وتقديم الدعم والمساعدة المالية لها من خلال الشراكات مع مختلف المصارف والمؤسسات الخيرية في الدولة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز