محمد بن زايد: صورة مسبار الأمل للمريخ لحظة فارقة في تاريخ الإمارات

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن إرسال أول صورة للمريخ بعدسة "مسبار الأمل" بشرى خير، وفرحة جديدة، ولحظة فارقة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "إرسال أول صورة للمريخ بعدسة (مسبار الأمل).. بشرى خير، وفرحة جديدة.. ولحظة فارقة في تاريخنا، تدشن انضمام الإمارات إلى نخبة دول العالم المتقدمة في استكشاف الفضاء.. إن شاء الله تسهم هذه المهمة في فتح آفاق جديدة في عملية اكتشاف الكوكب الأحمر تعود بالخير على البشرية والعلم والمستقبل".

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