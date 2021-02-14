بلدية الشارقة تطلق خدمة اشتراكات المواقف العامة رقميا

المصدر: وام

أطلقت بلدية مدينة الشارقة خدمة إصدار وتجديد الاشتراكات السنوية للمواقف العامة بصورة رقمية عبر موقعها الإلكتروني استمراراً لجهودها في تحويل خدماتها إلى خدمات رقمية والتسهيل على المتعاملين واستجابة لرغباتهم وبإمكان المتعاملين الراغبين بالاشتراك أو تجديد اشتراكهم بباقة المواقف العامة بكل سهولة ويسر.

وقال ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة إن إطلاق هذه الخدمة يعكس حرص البلدية على تقديم أفضل الخدمات للجمهور واختصار الوقت والجهد عليهم من خلال تبنيها لمشروع "سابق" والذي تسعى من خلاله لتحويل كافة خدماتها إلى رقمية بالكامل بحيث يمكن للمتعامل إنجاز الخدمة المطلوبة بكل سهولة ويسر وبطريقة مبسطة تماشيا مع رؤى وتوجهات الإمارة في مجال التحول الرقمي.

من جهته أوضح خالد بن فلاح السويدي مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين أن البلدية وفّرت للمتعاملين العديد من الخيارات للاستفادة من خدمات المواقف العامة سواء من خلال الطريقة التقليدية بالدفع عبر أجهزة سداد الرسوم المتوفرة في كافة المناطق أو من خلال الرسائل النصية أو الوقوف في الساحات الاستثمارية أو من خلال الاشتراكات الموسمية سواء كانت سنوية أو نصف سنوية أو لمدة ثلاثة أشهر.

وأشار إلى أن هذا النوع إلى من الاشتراك بدأت به إدارة المواقف العامة منذ عام 2007 للتسهيل على المتعاملين ومع تطور تقنيات وأنظمة التفتيش قامت الإدارة بتحويل هذه الاشتراكات إلى افتراضية بعد أن كانت ملصقات توضع على الزجاج الأمامي للمركبة ثم قامت بتطويرها وتحديثها ليتم الاشتراك بها بصورة رقمية.

وأصدرت بلدية خلال العام الماضي 4477 اشتراكاً جديداً وقامت بتجديد 13183 اشتراكا .

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