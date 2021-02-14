290 ألف درهم حققها مزاد «الوفاء» لدعم ذوي الإعاقة الذهنية

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت مدرسة الوفاء لتنمية القدرات، التابعة لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، الأربعاء الماضي، المزاد الافتراضي لسنابل المحبة، على خمس لوحات فنية من إبداع فنانين من ذوي الإعاقة، بمشاركة عدد من مديري المؤسسات وكبار الشخصيات، حيث حقق المزاد الافتراضي 290 ألف درهم، لدعم البرامج التعليمية المقدمة لذوي الإعاقة الذهنية.

وجاء المزاد، الذي استمر من الساعة الخامسة وحتى السادسة مساءً، عبر برنامج ويبكس (webex)، في إطار الدورة 20 لمهرجان سنابل المحبة، الذي تنظمه المدرسة سنوياً، بهدف تحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية، عبر مساهمة أفراد المجتمع في دعم تعليم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، وتوفير الوسائل والتقنيات الحديثة، وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال التربية الخاصة.

وألقت هبة الحمراني مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية في مدينة الخدمات الإنسانية، كلمة، عرّفت من خلالها بما تقدمه المدينة من برامج تعليمية وتدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة، وفق أفضل الممارسات العالمية.

30 ألفاً

كما تحدثت عن تجاوز عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين استفادوا من خدمات المدينة، خلال العشرين عاماً الماضية، 30 ألف شخص، في حين بلغ عدد الموظفين فيها، 631 موظفاً، 60 منهم من الأشخاص ذوي الإعاقة.

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