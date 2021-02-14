«تسليح القابضة» تشارك في «آيدكس ونافدكس»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أكد سالم المطروشي المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «تسليح القابضة» الإماراتية أهمية المشاركة في الدورة الخامسة عشرة من معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس ونافدكس2021»، خلال الفترة ما بين 21 ولغاية 25 فبراير الجاري، والذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنيك.

وذكر في بيان صحافي أن جناح «تسليح القابضة» سوف يعرض أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة، لشركات أوروبية وأمريكية. وذكر المطروشي أن «تسليح القابضة» سوف تعلن خلال أيام المعرض عن إبرام العديد من العقود والاتفاقيات الجديدة مع شركاء محليين وعالميين.

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