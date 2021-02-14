«أبوظبي للفروسية» يعلن شروط المشاركة باللوحات الفنية والحرف اليدوية

المصدر: (أبوظبي - وام)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات تقام الدورة الـ «18» من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 3 أكتوبر المقبلين في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بتنظيم من نادي صقاري الإمارات.

وأتاحت إدارة المعرض عبر الموقع الإلكتروني للحدث، «دليل الإرشادات للوحات الفنية» لمن يرغب المُشاركة، ويتوجـب على الفنانين إرسال صور لأعمالهم الفنية مع شرح عنها في موعد أقصاه 15 أغسطس 2021، عبر البريد الإلكتروني، كما يتوفر عبر الموقع الإلكتروني للمعرض، «دليل إرشادات الفنون والحرف اليدوية»، حيث يهدف هـذا القسـم في المعـرض للتعريف بالتراث الثقافي والحضاري ويتوجب على الفنانين إرسال مقطع فيديو أثناء تنفيذهم أعمالهم الفنية المشاركة في موعد أقصاه 20 يوليو 2021.

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