ميثاء آل نهيان: «وناسة» ترسخ التآخي المجتمعي

المصدر: (أبوظبي - وام)

أكدت الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان رئيسة مجلس إدارة مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية، نجاح مبادرة «وناسة» التي أطلقتها المؤسسة مؤخراً بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بالتزامن مع اليوم العالمي للأخوة الإنسانية، في تأكيد على روح المحبة والتآلف والتآخي بين كل من يحيون على أرض الإمارات مهما اختلفت ثقافاتهم وانتماءاتهم.

وقالت: «استهدفنا في إطار مسؤولية المؤسسة الإنسانية تجاه الأشقاء والأصدقاء، ترسيخ قيم التسامح والتآلف والتآخي الإنساني، والتي تعد أبرز شيم أهل الإمارات، فرؤى قيادتنا الرشيدة عودتنا ألا نألو جهداً في تعزيز أواصر الأخوة، والترابط، والتلاحم والتعاضد».

وأضافت: المؤسسة ساهمت في المبادرة بتوفير مجلس اجتماعي للمقيمين، إضافة إلى توفير مساحة مخصصة للألعاب الترفيهية في مدينة الإمارات الإنسانية والتي تضم عدداً متنوعاً من المقيمين من مختلف الجنسيات.

ولفتت إلى أن المتطوعين من فريق نعمل نخلص للعمل التطوعي الذراع التطوعية للمؤسسة، عملوا على تجهيز المجلس الاجتماعي وتأثيثه وفقاً لأعلى المعايير، والذي سمي مجلس بين أهلكم، إلى جانب تخصيص مساحة ترفيهية تتضمن لعبة تنس الطاولة وألعاباً إلكترونية وألعاباً أخرى.

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