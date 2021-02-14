رئيس أوكرانيا: حريصون على تعزيز علاقاتنا مع الإمارات

المصدر: أبوظبي- وام

أشاد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بعلاقات التعاون المشترك بين بلاده والإمارات مقدماً التهنئة للإمارات قيادة وحكومة وشعباً على نجاح وصول «مسبار الأمل» إلى مداره حول كوكب المريخ. وامتدح زيلينسكي جهود دولة الإمارات الحثيثة لمحاربة فيروس كورونا المستجد محلياً ودولياً وثمن دعمها وتعزيزها قيم التسامح في المجتمع مؤكداً أن تعزيز العلاقات الثنائية مع الإمارات أحد أهم أولويات سياسة بلاده الخارجية.

ووصل البلاد أمس رئيس جمهورية أوكرانيا الصديقة في زيارة عمل إلى الدولة حيث كان في استقباله والوفد المرافق لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي، معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد.

وقال زيلينسكي عقب وصوله إلى أبوظبي إن علاقات التعاون بين أوكرانيا والإمارات شهدت نمواً كبيراً، مشيراً في هذا الصدد إلى ارتفاع وتيرة الصادرات الزراعية والصناعية الأوكرانية إلى دولة الإمارات.

وأشار إلى الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها بلاده في مجال الزراعة وصادراتها فهي واحدة من أهم الدول المصدرة للقمح والذرة والشعير، وقال إنه بإمكان أوكرانيا توفير ما يحتاجه السوق الإماراتي من هذه السلع وغيرها.

وبحسب السفارة الأوكرانية في أبوظبي، فقد بلغت قيمة الصادرات الغذائية الأوكرانية إلى الدولة 252.2 مليون دولار في 2019، أغلبها من زيت زهرة الشمس وبذور اللفت والبيض والدواجن ودقيق القمح. ولفت الرئيس زيلينسكي إلى أن الفكرة الرئيسة لجناح أوكرانيا في إكسبو 2020 بدبي ستتمحور حول الأمن الغذائي، وأن تصميم الجناح سيكون على شكل سنبلة القمح.

قيم التسامح

ونوه بقيم التسامح في المجتمع الإماراتي، وقال: إن «نحو 15 ألف مواطن أوكراني يقيمون في الدولة و250 ألف سائح زاروها في 2019»، مضيفاً إنهم «يقدّرون حرية ممارسة الشعائر الدينية في الإمارات، إذ بإمكانهم الصلاة في كنيسة تتحدث بلغتهم الأم».

وثمن جهود دولة الإمارات الحثيثة لمحاربة فيروس كورونا المستجد محلياً، بالإضافة إلى دعمها للجهود الدولية للسيطرة على الجائحة وقال إن أوكرانيا لن تنسى الطائرة الإماراتية المحملة بالمساعدات الإنسانية التي وصلت إلى بلاده في أبريل 2020 لمواجهة الفيروس، بالإضافة إلى مساعدتها في إعادة عدد كبير من المواطنين الأوكرانيين إلى موطنهم«.

وأكد الرئيس الأوكراني أنه مهتم بتعزيز العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات معتبراً ذلك إحدى أولويات سياسته الخارجية.

وأشاد بإمكانيات الإمارات في المجالات كافة وقال إن دولة الإمارات أثبتت قدرتها على التطور السريع فبالإضافة إلى»إمكانياتها الاقتصادية الهائلة، فإنها تتمتع بريادة ليست فقط في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية ولكن في مجال عملية السلام الإقليمية أيضاً «منوهاً في هذا الصدد بـ«الاتفاق الإبراهيمي».

وأوضح الرئيس الأوكراني أن اتفاقية الإعفاء المتبادل من الحصول على تأشيرات الدخول سهلت وعززت السياحة المتبادلة بين الدولتين.

وتحدث الرئيس الأوكراني عن الفعاليات العالمية التي تستضيفها دولة الإمارات، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من الفنانين والرياضيين والمفكرين الأوكرانيين زاروا الدولة للمشاركة في فعاليات هامة قبل عامين.

تعاون

وقال زيلينسكي: أعلم أن دولة الإمارات ستستأنف هذا العام عقد الفعاليات المختلفة وبالتالي سيتم استئناف تعاوننا المشترك في المجالات الثقافية والإنسانية.

وأكد أن وفوداً رفيعة المستوى من أوكرانيا ستشارك في فعاليات مزمع عقدها في دولة الإمارات، مثل مؤتمر الدفاع الدولي 2021»آيدكس«واكسبو 2020 دبي، مقدماً الشكر لـ»قيادة الإمارات التي سهلت استكمال بناء جناح أوكرانيا في إكسبو 2020 دبي في ديسمبر الماضي بالرغم من التحديات المرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجد.

وعلى صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، أكد الرئيس الأوكراني أن الإمارات تعد شريكاً تجارياً موثوقاً ورئيسياً للشركات الأوكرانية، موضحاً أن أكثر من 200 شركة أوكرانية تعمل في دولة الإمارات.

وأضاف أن قيمة إجمالي التبادل التجاري بين الدولتين وصل إلى 1.07 مليار دولار في عام 2019 وأنه إلى جانب صادرات المنتجات الزراعية والصناعية إلى دولة الإمارات، نسعى أن يشمل هيكل تعاوننا التجاري المنتجات عالية التقنية«.

وأردف: ندعو شركاءنا للتركيز على المشروعات المشتركة في مجال المنتجات عالية التقنية، إذ تمتلك أوكرانيا التقنيات المناسبة ويمكننا التعاون سوياً لتطوير هذه المنتجات وتصديرها إلى الأسواق الناشئة، فعلى سبيل المثال يمكن أن يكون قطاع الفضاء مجالاً عالي التقنية» حيث يمتلك مكتب التصميم الحكومي «يوجنوي» خبرة عظيمة في مجال تصميم وإطلاق صواريخ وأجسام فضائية.

وأكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن تدفق الاستثمارات عامل رئيسي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، وبالتالي تشمل محاور التعاون الرئيسية بين أوكرانيا والإمارات تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والإبداع«.

وأشار إلى مشروعات شركة موانئ دبي العالمية في ميناء الحاويات في منطقة أوديسا جنوب أوكرانيا كمثال ناجح لجذب الاستثمارات الإماراتية إلى السوق الأوكرانية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «أوكرانيا تعمل على تهيئة الظروف الملائمة للمستثمرين وستواصل التعاون مع المستثمرين والشركات الإماراتية في هذا الصدد».

وأوضح الرئيس الأوكراني في نهاية حديثه أن بلاده وبالرغم من التحديات التي تواجهها، مستمرة في طريق الإصلاحات لتهيئة أفضل الظروف لتنمية العلاقات الاقتصادية مع دول العالم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز