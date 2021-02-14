الإمارات تستعرض جهودها في اجتماع لجنة المرأة العربية

المصدر: أبوظبي- البيان

شاركت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام في اجتماع لجنة المرأة العربية الافتراضي، للدورة الأربعين، برئاسة جمهورية جيبوتي والاجتماع الإقليمي التحضيري للدورة 65 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، على هامش أعمال لجنة المرأة العربية، وذلك في يومي 10و11 فبراير الجاري عبر المنصة الرقمية.

ونقلت خلال كلمة لها في الاجتماع تحيات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مثمنة دور قطاع الشؤون الاجتماعية «إدارة المرأة والأسرة والطفولة»، ولجنة المرأة العربية في جامعة الدول العربية «في دعم وتمكين المرأة العربية في جميع المجالات وخصوصاً في ظل الظروف الراهنة، التي يعيشها العالم جراء تداعيات فيروس «كورونا».

تمكين

وأكدت خلال الاجتماع إسهامات دولة الإمارات في سياسات تمكين المرأة على كل الصعد وفي مجال مكافحة جائحة «كوفيد 19»، منوهه بدور حكومة الإمارات بكل طاقاتها المخلصة، للتصدي لجائحة «كوفيد 19» داخل الدولة وخارجها، وتفعيل آلية العمل عن بُعد للنساء الحوامل واللاتي لديهن أطفال في الصف التاسع فما دون، وسن التعليمات للحفاظ على حقوقهن وضمان سلامتهن وأمنهن في بيئة العمل، وغيرها من المبادرات التي شملت جميع أفراد المجتمع، كما أصبحت الإمارات الثانية عالمياً في سباق التطعيم، بعدما أطلقت الحكومة حملة لتلقيح جميع أفراد المجتمع المواطنين والمقيمين ضد الفيروس مجاناً مع تقديم كل التسهيلات في ما يخص أخذ جرعات التطعيم.

توازن

وعلى صعيد مجال التوازن بين الجنسين، أشارت إلى أن دولة الإمارات تمكنت من تحقيق نجاحات عالمية متواصلة بمختلف القطاعات وعلى المستويات كافة، والتي عكست أولوية هذا الملف ضمن الأجندة الوطنية، التي تترجم رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز الدور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمرأة، ولعل من أبرز نتائجها إحراز الدولة الترتيب الأول إقليمياً و18 عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، بفضل الجهود الدؤوبة والوطنية لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وبتعاون المؤسسات الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، التي عملت جميعها لتعيش المرأة الإماراتية نهضة تنموية على جميع الصعد، بخطوات موزونة وواثقة لتحقيق الرقي والتقدم.

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