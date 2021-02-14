21 ألف مستفيد من برامج «زايد للثقافة»

المصدر: (أبوظبي - وام)

أعلنت دار زايد للثقافة الإسلامية أن أكثر من 21 ألف شخص استفادوا من الأنشطة والفعاليات التي قدمتها لطلبتها من المهتدين الجدد والمهتمين بالثقافة الإسلامية خلال العام الماضي عبر 48 نشاطاً وفعالية.

وأشارت الدار إلى أنها عملت على تحديث قنوات تقديم الفعاليات والأنشطة استجابة للظروف التي شهدها العالم في ظل جائحة «كوفيد 19» وضمان استمرارية تقديم الخدمة من خلال البرامج التقنية بالتواصل عن بُعد، حيث بلغت نسبة سعادة الطلاب عن الأنشطة والفعاليات 99%.

ولفتت إلى أنها عقدت خلال العام الماضي 8 دورات مهنية متنوعة بهدف تأهيل المهتدين الجدد ورفع مستواهم التعليمي والثقافي عبر منصات التعليم الإلكترونية المختلفة وذلك بالتعاون مع جهات وأفراد من المجتمع، وبلغ عدد المستفيدين 186 مستفيداً.

كما قامت الدار بتنفيذ 31 فعالية للمجتمع من خلال حسابات مواقع التواصل الاجتماعي للدار بلغات مختلفة تحقيقاً لتطلعات أفراد المجتمع، حيث بلغ عدد المستفيدين 20.484 مستفيداً.

إلى جانب ذلك نفذت الدار عدداً من الزيارات الافتراضية ضمن مبادرة «ضيوف الرحمن» التي تهدف إلى ترسيخ القيم الإسلامية في نفوس المهتدين الجدد وإظهار صورة متميزة لدولة الإمارات في التعايش السلمي والتسامح.

وأكدّت الدكتورة نضال محمد الطنيجي المدير العام لدار زايد للثقافة الإسلامية التزام الدار بالإجراءات الاحترازية في ظل الأوضاع الراهنة لجائحة «كوفيد 19»، أثناء تنظيم الفعاليات والأنشطة.

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