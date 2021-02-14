وفد من جمعية الصحفيين يزور «تريندز»

المصدر: (دبي- البيان)

استقبل الدكتور محمد عبدالله العلي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «تريندز للبحوث والاستشارات»، في مقر المركز وفد جمعية الصحفيين الإماراتية، الذي رافقه في جولة تعريفية بالمركز وإداراته المختلفة، حيث اطّلع الوفد الزائر على الأنشطة البحثية والعلمية لمختلف إدارات المركز، وتعرف على برامجها البحثية والتدريبية، التي يسعى المركز من خلالها للارتقاء إلى مصاف مراكز التفكير العالمية المرموقة. وأوضح الدكتور محمد عبدالله العلي للوفد الفلسفة العلمية، التي يتبعها مركز «تريندز» بوصفه مؤسسة بحثية فكرية مستقلة.

وقد ضم وفد جمعية الصحفيين الإماراتية عبدالرحمن نقي البستكي أمين السر العام وعدداً من أعضاء الجمعية، الذين أعربوا عن سعادتهم بزيارة مركز «تريندز». وفي نهاية الزيارة أهدى العلي درع «تريندز» لوفد الجمعية.

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