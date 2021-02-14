«دبي للمرأة» تواصل تنفيذ برنامج الإرشاد المهني

المصدر: دبي- وام

تواصل مؤسسة دبي للمرأة تنظيم «برنامج الإرشاد المهني» بالتعاون مع سفارات دول الشمال الأوروبي في الدولة الذي انطلقت فعالياته في شهر أكتوبر الماضي تحت شعار «إماراتيات على مسيرة النجاح» بمشاركة 33 موظفة من القطاعين الحكومي والخاص والقطاع شبه الحكومي في الدولة، في إطار جهودها لتعزيز القدرات القيادية والمهنية للمرأة الإماراتية.

وعقدت المؤسسة على مدى الأربعة أشهر الماضية العديد من الاجتماعات الفردية عبر الانترنت بين الموظفات الإماراتيات المشاركات في البرنامج والموجهات والموجهين وهم من القياديين بالقطاعين الحكومي والخاص في دول الشمال الأوروبي والذين ينتمون لتخصصات مختلفة.

وتم خلال الاجتماعات مناقشة العديد من القضايا والموضوعات إضافة لتبادل المعرفة والخبرات، بما يسهم في تحقيق هدف البرنامج في صقل المهارات المهنية والذاتية والقيادية للمشاركات فيه ،تماشياً مع أهداف المؤسسة وانطلاقاً من رؤية وتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة بالعمل على الارتقاء بقدرات المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل.

وعبرت شمسة صالح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة عن اعتزازها بما حققته المرأة الإماراتية من نجاحات وإنجازات في مختلف المجالات بفضل دعم القيادة الرشيدة للمرأة واستثمار قدراتها وإيمانها بحقها في العمل إلى جانب مسؤوليتها الاجتماعية والأسرية وإدراك المرأة الإماراتية نفسها لأهمية دورها في تقدم بلدها وتحليها بالانتماء والمسؤولية.

وأعربت سلطانة سيف مدير إدارة تطوير المرأة بمؤسسة دبي للمرأة عن سعادتها بالنتائج الإيجابية التي حققتها الاجتماعات الفردية خلال الفترة الماضية بين المشاركات في البرنامج والمرشدين والمرشدات.

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