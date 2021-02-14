المدارس الخاصة في أبوظبي تستقبل طلابها اليوم

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

تستقبل المدارس الخاصة في أبوظبي طلابها ولجميع المراحل اعتباراً من اليوم، بحسب قرار لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة «كورونا»، وبالتنسيق مع دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، بعودة التعليم الهجين خلال الفصل الدراسي الثاني الجاري حالياً، بحيث يقسم الطلاب إلى 3 مجموعات «أ وب وج» أو مجموعتين «أ و ب» بحسب إمكانات وسعة كل مدرسة، ويتم التناوب بين المجموعات خلال الأسبوع الواحد، مع إتاحة خيار التعليم عن بعد للراغبين في ذلك.

وعممت دائرة التعليم دليل أولياء الأمور للعودة إلى المدارس ويتضمن اشتراطات ومعايير خاصة أبرزها: عدم تمكن بعض المدارس من استقبال جميع طلابها دفعة واحدة بسبب محدودية إمكاناتها وسعتها للطلاب، وفق الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها بالكثافة الطلابية من 15 وإلى 30 طالباً كونه حداً أقصى وبمسافة تباعد 1.5 متر، وإلزامية فحص (كوفيد 19) «بي سي آر» للطلبة ممن فوق 12 عاماً بالإضافة إلى جميع العاملين بالمدرسة وهذه الفحوصات مجانية من حكومة أبوظبي.

وبالنسبة لرياض الأطفال يجب ألا يتجاوز عددهم 10 أطفال في كل مجموعة كونه حداً أقصى.

ووجهت الدائرة المدارس إلى الالتزام بالطاقة الاستيعابية للحافلات، ولا تزيد على 22 طالباً، وفي حال تم اكتشاف حالة إيجابية واحدة مصابة بـ(كوفيد 19) في المدرسة فيجب على جميع الأشخاص المخالطين حجر أنفسهم لمدة 10 أيام، وفي حال اكتشاف حالتين مصابتين أو أكثر فعلى المدرسة الانتقال إلى نموذج التعليم عن بعد بشكل جزئي أو كلي لمدة لا تقل عن 10 أيام.

إجراءات

يسمح لأولياء الأمور الدخول إلى مبنى المدرسة لأغراض محددة كمرافقة طالب صغير في السن أو القيام بجولة تعريفية بالمدرسة للطلبة المستجدين أو المحتملين، حسب الشروط التالية، إبراز فحص سلبي لـ(كوفيد-19) لا تقل صلاحيته عن 96 ساعة، أو الحصول على رمز «E» ويمكن تنظيم الأنشطة الرياضية البسيطة في الهواء الطلق خلال حصص التربية الرياضية بشرط التباعد الجسدي وارتداء معدات للحماية الشخصية.

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