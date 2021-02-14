إقامة دبي تنفذ 797 زيارة لـ«مراكز آمر» 2020

المصدر: ( دبي - البيان)

نفذت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي في الفترة من 30 يناير العام الماضي وحتى 30 يناير من العام الجاري حملات تفتيشية مكثفة على جميع مراكز آمر النموذجية المنتشرة في إمارة دبي، شملت نحو 68 مركزاً و797 زيارة ميدانية، وذلك في ضوء الحملات التفتيشية التي تنفذها الإدارة بشكل دوري، وضمن جهودها للتأكد من التزام هذه المراكز الاجراءات الاحترازية والتعاميم الصادرة كافة حول الحد من انتشار فيروس كوفيد - 19.

وأوضح العميد حسين إبراهيم مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي أن إقامة دبي تحرص على تقديم خدماتها وفق أعلى معايير التميز المؤسسي وبما يخدم الأهداف الاستراتيجية للإدارة .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز