إقامة دبي تنفذ 797 زيارة لـ«مراكز آمر» 2020
نفذت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي في الفترة من 30 يناير العام الماضي وحتى 30 يناير من العام الجاري حملات تفتيشية مكثفة على جميع مراكز آمر النموذجية المنتشرة في إمارة دبي، شملت نحو 68 مركزاً و797 زيارة ميدانية، وذلك في ضوء الحملات التفتيشية التي تنفذها الإدارة بشكل دوري، وضمن جهودها للتأكد من التزام هذه المراكز الاجراءات الاحترازية والتعاميم الصادرة كافة حول الحد من انتشار فيروس كوفيد - 19.
وأوضح العميد حسين إبراهيم مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي أن إقامة دبي تحرص على تقديم خدماتها وفق أعلى معايير التميز المؤسسي وبما يخدم الأهداف الاستراتيجية للإدارة .
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