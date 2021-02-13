«رول الكتروني للجلسات» يسهل نظام المحاكمات في أبوظبي

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

وفرت دائرة القضاء أبوظبي عبر موقعها الالكتروني الرسمي، خدمة «رول الجلسات الالكتروني» وذلك في إطار جهودها المستمرة والحثيثة في تطوير منظومة خدماتها العدلية، وتسهيل إجراءات دخول أطراف التقاضي إلى نظام المحاكمات «عن بعد» الذي تم تعميمه في ظل الظروف التي يمر بها العالم من جراء جائحة «كورونا».

وأسهمت الخدمة، فور إقرارها في تذليل التحديات التي كانت تواجه بعض المتعاملين، والمتمثلة في بعض الحالات الضيقة والمحدودة بصعوبة الولوج إلى النظام واستخدام التقنيات المرتبطة به.

ووفقاً لدليل «خدمات رول الجلسات» الالكتروني الذي أصدرته دائرة القضاء أبوظبي، فإن الخدمة تتيح للمتقاضين معرفة مواعيد افتتاح جلسات الاتصال المرئي وحضور الجلسات «عن بعد» من خلال الدخول إلى الموقع الالكتروني (www.adjd.gov.ae ) ومن ثم اختيار خيار «جلسات المحاكمات المرئية» التي توصله إلى صفحة «رول الجلسات» الالكتروني.

ويمكن للمتعامل الاطلاع على قائمة «رول الجلسات» من خلال 3 طرق متاحة، هي الاطلاع على جميع الجلسات المتداولة بناء على اختيار نوع الجلسة وتاريخ الجلسة، أو البحث بناء على التصنيف المتاح وفرز الجلسات بناء على مسار القضية، المنطقة، المحكمة، درجة التقاضي، نوع القضية والدائرة، بالإضافة إلى إلزامية اختيار نوع الجلسة وتاريخ الجلسة، ،عن طريق البحث من خلال رقم القضية، بالإضافة إلى إلزامية اختيار نوع الجلسة وتاريخ الجلسة.

وبعد أن يضغط المتعامل على زر البحث ستظهر قائمة المحاكم والدوائر ودرجات التقاضي للجلسات وتاريخها ووقت انتهائها، ومن ثم اختيار الجلسة المستهدفة، والتي ستظهر للمتعامل قائمة توضح الرقم المتسلسل، رقم القضية ورابط الجلسة المرئية، الدعم الفني وقائمة بجميع القضايا المتداولة في هذه الجلسة، على أن يقوم المتعامل بحضور الجلسة الخاصة به من خلال الضغط على أيقونة الكاميرا.

ويوفر النظام عدداً من الخدمات منها إمكانية تحميل نسخة من رول الجلسات بصيغة PDF على جهازك الخاص أو مشاركة الملف، مع إمكانية الحصول على الدعم الفني بالضغط على أيقونة «الحصول على الدعم» للتواصل مع الموظف المختص عبر البريد الالكتروني.

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