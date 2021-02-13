«طبيب عن بعد» للموقوفين في مركز شرطة الغرب الشامل بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة متمثلة في مركز شرطة الغرب الشامل مبادرة «طبيب عن بعد» وذلك بالتعاون مع المستشفى الكويتي بالإمارة، ‏المعنية بتقديم خدمة الاستشارات الطبية والتوعية، للموقوفين على ذمة قضايا جنائية أو مرورية عبر التطبيقات الذكية، بهدف تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية، في ظل ‏تداعيات من انتشار فيروس كورونا‎.‎

وقال المقدم سالم أحمد سيف الزعابي رئيس مركز شرطة الغرب الشامل بالإنابة: تعد مبادرة «الطبيب عن بعد» الحل الأمثل لمواجهة الأمراض المعدية، والحد من انتشارها، خصوصاً بالوقت الراهن الذي يشهده العالم، وتماشياً مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى تقديم كافة الخدمات وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، حيث ارتأت تقديم هذه الخدمة الجديدة للموقوفين التي بدأت تطبيقها في مركز شرطة الغرب الشامل، وستشمل لاحقاً جميع مراكز الشرطة الشاملة في الإمارة.

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