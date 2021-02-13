جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية تعلن عن الفائزين في مسابقة الحديث النبوي الشريف

المصدر: عجمان – البيان

رحبت منى صقر المطروشي مدير عام جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية في كلمة القتها عبر برنامج زووم بالحضور مؤكدة ضرورة اقامة مثل هذه المسابقات خاصة في هذه الظروف الاستثنائية وبالرغم من المرحلة الراهنة التي تشهدها الدولة، وذلك لتشجيع الشباب للإقبال على فهم وتدبر الأحاديث النبوية الشريفة، مشيرة إلى أهمية مثل هذه المبادرات التي تتماشى مع رسالة ورؤية مجلس إدارة الجمعية والاهتمام بالنشء والشباب، وبث روح المنافسة في العلم والمعرفة ونشر القيم السمحة والعادات الأصيلة في المجتمع، حيث تعتبر المسابقة احياء للسنة النبوية الشريفة، ووجهت كلمة للمتسابقين بأن الجميع فائز حتى ولو لم يحصل على جائزة لأن الجائزة الحقيقية هي التجربة والمشاركة وحفظ وتدبر كلام سيد الخلق.

نتائج

جاء ذلك خلال اعلان جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية نتائج مسابقة " الحديث النبوي الشريف" في نسختها الأولى والتي نظمتها «عن بُعد» في الفترة من شهر اكتوبر إلى نهاية شهر نوفمبر العام الماضي، برعاية كريمة من رجل الأعمال خليفة سلطان بن حارب المهيري صاحب شركة الراسخون للعقارات، وذلك بحضور منى صقر المطروشي مدير عام الجمعية والشيخ محمد بن محمد على سران رئيس لجنة التحكيم والشيخ سلمان النجار عضو لجنة التحكيم الذكور والاناث وعدد كبير من المتسابقين، كما اشترك 70 متسابقا من الجنسين في فئات المسابقة الثلاث.

مراكز

وجاءت نتائج المسابقة كما يلي ، الفئة الأولى 40 حديثا حصل على المركز الأول عائشة أيمن وادي والثاني أحمد طالب سيد والثالث أمنية عصام عبدالغني والثالث مكرر عبدالرحمن ابراهيم وادي والفئة الثانية 30 حديثا حصلت ثناء ادريس على المركز الأول والثاني ليمار محمد عاشور والثاني مكرر فاطمة ادريس والثالث زياد محمد عثمان والفئة الثالثة لأصحاب الهمم، فازت خالدة حاتم الجنيد بالمركز الأول ومؤيد حاتم الجنيد بالمركز الثاني، كما منح المشاركون جوائز تشجيعية.

دعم

ومن جانبه أكد خليفة سلطان بن حارب المهيري مدير عام شركة الراسخون للعقارات ضرورة دعم هذه المسابقات تماشيا مع دعوة القيادة الرشيدة بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاصة وذلك تأكيدا على تلاحم الشعب الإماراتي في نشر القيم والمبادئ بين أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين لترسيخ مفهوم المعرفة وبث روح التعاون والاهتمام بالكتاب والسنة.

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