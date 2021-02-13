جمارك دبي تحصل على أول شهادة دولية للرشاقة المؤسسية

المصدر: البيان الإلكتروني

حققت جمارك دبي الريادة العالمية في مجال الرشاقة المؤسسية بين مختلف المؤسسات الحكومية في كافة أنحاء العالم، في انجاز فريد من نوعه دوليا وإقليميا يتوج الإنجازات المتصاعدة للدائرة ويرسخ موقعها العالمي كنموذج تقتدي به المؤسسات الحكومية في تطوير بنيتها الداخلية لتحقيق أعلى المعايير الدولية للرشاقة المؤسسية، حيث أصبحت جمارك دبي أول مؤسسة حكومية على المستوى العالمي تحصل على شهادة "منظمة رشيقة معتمدة" من قبل معهد أجيليتي العالمي للأعمال المتقدمة المتخصص بتقييم المؤسسات الذي يقع مقره في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية ويبلغ عدد أعضائه 2500 عضو من 94 دولة.

وحققت الدائرة أعلى تقييم يمنحه معهد اجيليتي للأعمال المتقدمة بحصولها على درجة 4 نجوم في الرشاقة المؤسسية لتحتل المركز الاول بين كافة الجهات الحاصلة على شهادة "منظمة رشيقة معتمدة" وهم خمس جهات تصدرتها جمارك دبي كأول مؤسسة حكومية تحصل على هذه الشهادة بدرجة 4 نجوم تلتها في الحصول على الشهادة 4 شركات خاصة من مختلف مناطق العالم.

واجتازت الدائرة بكفاءة عالية كافة اختبارات ومعايير التقييم التي يطبقها معهد أجيليتي للأعمال المتقدمة في اعتماد المؤسسات ومنحها شهادته للرشاقة المؤسسية بناءً على مستوى التقدم المحقق من قبلها، حيث أكد المعهد في تقييمه لجمارك دبي ان فريق القيادة وفريق الرشاقة المؤسسية في الدائرة نجح في صناعة التحول وحقق النقلة النوعية، موضحا ان قدرات الرشاقة المؤسسية لجمارك دبي حصلت على تقييم (94٪) لتتقدم الدائرة بذلك على 90% من المؤسسات التي تم تقييمها والتي بلغ عددها 1030 شركة ومؤسسة من بينها 170 شركة ومؤسسة ضمن نفس اختصاص جمارك دبي. وهذا يعني أن الدائرة هي من بين أقوى 10% من المؤسسات الرشيقة.

وأضاف معهد اجيليتي للأعمال المتقدمة أن الشهادة التي حصلت عليها جمارك دبي تظهر ان الدائرة حققت استثمارا وتقدمًا كبيراً في رحلتها نحو مزيد من الرشاقة ومرونة الأعمال في المؤسسة، حيث طورت الدائرة قدرات فاعلة في مجال مرونة ورشاقة الأعمال، وكانت سباقة مقارنة بالمؤسسات ذات الحجم والاختصاص المماثلين، وأوضح انه تم تقييم جمارك دبي في 15 محور من محاور الرشاقة المؤسسية هي نتائج الأعمال، الثقافة والعقلية الرشيقة، التفويض والملكية، التنوع والمساواة والتكامل، السلامة النفسية، تنمية الأفراد، الرؤية والهدف، التركيز على العملاء، رشاقة العمليات، الشركاء الخارجيون، الشفافية والمشاركة، الإدارة والقيادة، التعلم والتجريب، التركيز على الجودة، وتدفق القيمة.

وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: "حققت جمارك دبي تقدماً كبيراً في مجال تطوير قدراتها للوصول إلى اعلى درجات المرونة في التعامل مع المتغيرات المتسارعة التي تشهدها التجارة وحركة المسافرين في كافة انحاء العالم لتلبي المعايير الدولية للرشاقة المؤسسية وتصبح في مقدمة المؤسسات الحكومية على المستوى العالمي في الاستجابة لتلك المعايير ما يمكنها من تطبيق الرشاقة المؤسسية بكفاءة عالية، وتأتي الشهادة التي حصلت عليها الدائرة من معهد أجيليتي العالمي للأعمال المتقدمة لتمثل اعتمادا دوليا لصدارة الدائرة في هذا المجال بين كافة المؤسسات الحكومية في العالم، ما يجعلنا نتقدم بخطى ثابتة نحو تعزيز موقع دبي في صدارة الريادة العالمية على صعيد العمل الجمركي والخدمات التجارية واللوجستية من خلال توفر الخدمات الجمركية الذكية على مدار الساعة لنواكب انطلاقة دولة الامارات الواثقة نحو الخمسين سنة القادمة في مسيرتها التنموية عبر مئوية الامارات 2071".

وأضاف: "ننطلق في رسم خططنا واستراتيجيتنا المستقبلية لتطوير العمل الجمركي من رؤية صاحب السمو الشيخ محد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ونحرص على تحقيق الرشاقة المؤسسية في الدائرة لتطبيق رؤية سموه على ارض الواقع من خلال التحديث الشامل للبنية التنظيمية في جمارك دبي وتطوير أنظمتها واجراءاتها باستمرار لتتميز بالمرونة العالمية في التعامل مع المتغيرات والقدرة على مواكبة التطورات التكنولوجية بكفاءة عالية عبر تطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي".

وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي: "تتكامل جهودنا لتطوير مستوى الرشاقة المؤسسية في الدائرة انطلاقاً من حرصنا على التطوير الشامل للعمل الجمركي والارتقاء بمستوى الأداء لتحقيق أفضل النتائج على صعيد تيسير التجارة وحماية المجتمع، وتمثل معايير منظومة التميز الحكومي ونموذج النخبة للرشاقة المؤسسية في برنامج دبي للتميز الحكومي خارطة الطريق التي نتبعها في جهودنا لتحقيق الرشاقة المؤسسية، ومن خلال تطبيق هذه المعايير أصبحت جمارك دبي أول مؤسسة حكومية على المستوى العالمي تحصل على شهادة "منظمة رشيقة معتمدة" من قبل معهد أجيليتي العالمي للأعمال المتقدمة، لنتوج بذلك جهودنا المثابرة لتحقيق هذا الإنجاز عبر تشكيل فريق للرشاقة المؤسسية في الدائرة يعمل على تطوير منظومة متكاملة مهمتها تحقيق تقدم سريع في هذا المجال من خلال التخطيط الاستراتيجي الذي يشمل إدارة المخاطر والطوارئ بالإضافة الى العمل المستمر على استشراف المستقبل وتحفيز الابتكار لمواكبة الانتقال السريع نحو انجاز الاعمال بأليات الحكومة الرقمية".

وأضاف: "تعد الرشاقة المؤسسية من الأسس الرئيسية التي ننطلق منها لتطوير عملنا المستقبلي ونحن نستعد لأداء دورنا الحيوي في التطور الاقتصادي الامارات في الخمسين عام القادمة من مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث وضعنا مبدأ الرشاقة كأحد المبادئ الخمسة التي ارتكزت عليها الخطة الاستراتيجية لجمارك دبي 2021-2026 بالإضافة إلى الابتكار والرقمية والغير تقليدية وذات رؤية مستقبلية، ونعمل على الاستفادة من الدروس والتجارب التي مررنا بها في التعامل مع الازمات العالمية وتحويل تحدياتها الى فرص وانجازات مثمرة ما يكسبنا مرونة كبيرة في التعامل الخلاق مع المتغيرات المتسارعة، والتي تتجلى الان فيما تحقق من استجابة الدائرة الفورية والسريعة لتحديات جائحة كوفيد 19 والتعامل معها بمهارة عالية لدعم سلاسل الامداد والتوريد العالمية وتمكينها من الخروج الآمن من هذه الازمة من خلال سرعة الإنجاز الذي حققناه في تقديم الخدمات الجمركية التي تدعم الاقتصاد وتعزز من تنافسية دولة الإمارات.

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