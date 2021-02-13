دبي تواصل حملاتها لحماية المجتمع

المصدر: (دبي - البيان)

تواصل الجهات المختصة في دبي حملاتها التفتيشية، بهدف تحصين أفراد المجتمع وضمان سلامته، والحد من انتشار «كوفيد 19».

فقد أصدر مجلس دبي الرياضي و«اقتصادية دبي»، 7 مخالفات على عدد من مراكز اللياقة البدنية والأكاديميات الرياضية.

وذلك في إطار الزيارات التفقدية للمنشآت الرياضية للتأكد من الالتزام التام بتطبيق البروتوكولات الرسمية. إلى ذلك، ضبطت شرطة دبي، بالتعاون مع دائرة السياحة، شركة للرحلات والتخييم قامت بتنظيم تجمع خارجي دون الالتزام بالإجراءات، وتم مخالفة المنظم 50 ألف درهم.

كما كشفت البلدية عن إغلاق أحد المطاعم المشهورة ، لعدم التزامه بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وذلك حرصاً على سلامة الزوّار والعاملين.

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