شرطة دبي تشارك في «هاكاثون» لدفع عجلة العمل الأمني

المصدر: دبي - البيان

شارك مجلس السعادة والإيجابية وإدارة الجرائم الالكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، في هاكاثون الإمارات الذي تنظمه الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالتعاون مع البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، في نسختها الافتراضية الأولى، حيث تم طرح تحديات شرطة دبي وصولاً لحلول مُبتكرة لدفع عجلة العمل الأمني في الإمارة.

وطرح مجلس السعادة والإيجابية وإدارة الجرائم الالكترونية بمشاركة عواطف السويدي المدير التنفيذي لمجلس السعادة والإيجابية، والعنود فريد البدوي من إدارة الجرائم الالكترونية، تحديين وهما إيجاد حلول مُبتكرة لدفع عجلة العمل بروح السعادة والإيجابية، وتحدي ضمان الحفاظ على مجتمعنا بطريقة آمنة من خلال تحقيق الأمن والخصوصية في المجال الرقمي وتحديد المخاطر وتطوير الحلول الخاصة بها.

حرص

وأكدت عواطف السويدي، أن مشاركة شرطة دبي في هاكاثون، تأتي في إطار حرص شرطة دبي على المشاركة في الفعاليات المختلفة والتي تسهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي لشرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان وتقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع من أجل إسعادهم عبر حلول ابتكارية تعزز من جودة الحياة.

وأضافت إن شرطة دبي ستستقبل مُقترحات ومشاريع المشاركين في فعاليات الهاكاثون من خلال البريد الالكتروني على أن يتم تقييمها من قبل لجنة مُختصة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز