انطلاق مسابقة «التنمية المستدامة للشباب»

المصدر: الشارقة – البيان

أعلنت كلية إدارة الأعمال بجامعة الشارقة وبالتعاون مع شركة «بيئة» عن إطلاق «مسابقة الاستدامة للشباب» لطلاب جامعة الشارقة في دورتها الأولى للعام الأكاديمي الحالي.

والتي تستهدف تنمية مستوى الوعي وتثقيف الطلاب حول أهداف التنمية المستدامة، والمعايير التي طرحتها الأمم المتحدة في هذا المجال طبقاً لأجندتها للعام 2030.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي الذي نظمته الكلية بحضور الدكتور شريف صدقي نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، و الدكتورة ديما جمالي عميد كلية إدارة الأعمال، ومن شركة «بيئة» كل من هند الحويدي مدير إدارة التعليم والتثقيف البيئي، وعزة القصير مدير إدارة العلامات التجارية، وبحضور عدد كبير من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الجامعة من مختلف التخصصات.

بدأ المؤتمر الصحفي بكلمة الدكتور شريف صدقي نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، رحب خلالها بالحضور، وممثلي شركة «بيئة» الشريك الاستراتيجي للجامعة في هذه المسابقة. مؤكداً أن إطلاق هذه المبادرة الخاصة بالاستدامة والتي تستهدف الشباب الجامعي لها تأثير متعدد الجوانب في تقديم حلول مبتكرة يمكن أن تساعدنا في مواجهة التحديات الملحة مثل تغير المناخ، والأزمات المالية، والفقر، والتقليل من التأثيرات السلبية للتقنيات الحديثة على البيئة.

فرصة

ومن جهتها أكدت الدكتورة ديما جمالي عميد كلية إدارة الأعمال على حرص الكلية على تنمية الفكر الإبداعي لدى طلبتها، من خلال تنظيم عدة مسابقات وفعاليات على مدار العام الأكاديمي لتتيح للطلبة فرصة المشاركة والتفاعل بإيجابية في كل ما يخص قضايا مجتمعهم المحلي.

كما أشارت عميدة الكلية إلى أهمية التعاون المثمر بين كلية إدارة الأعمال ومختلف الجهات والمؤسسات المحلية والخارجية، لبناء شراكة وتعاون مع مجتمع الأعمال ولتعزيز البيئة التعليمية الصحيحة للطلاب، ومنها شركة «بيئة» للتعاون في إطلاق المسابقة الشبابية للتنمية المستدامة في دورتها الأولى.

وفي كلمتها خلال المؤتمر الصحفي أكدت هند الحويدي، مدير إدارة التعليم والتثقيف البيئي أن شركة «بيئة» قد اضطلعت بدور محوري في مجال تثقيف الشباب بيئياً ولهذا أسّسنا مدرسة «بيئة للتثقيف البيئي» منذ عام 2010 بهدف بناء جيل صديق للبيئة من الشباب المتعلمين والمسؤولين. وأود التأكيد على أننا أدركنا مبكراً أهمية دور الشباب في صناعة تأثير إيجابي وتقديم وجهات نظر جديدة وأفكار إبداعية لمعالجة التحديات العالمية حول الاستدامة وإعادة التدوير.

وحول معايير المسابقة، وكيفية الاشتراك قدمت الدكتورة نرجس الحاج سالم الأستاذ المساعد في كلية إدارة الأعمال عرضاً توضيحياً للتعريف بقيمة الجائزة المقدمة من شركة بيئة والفئة المستهدفة وهي طلبة جامعة الشارقة، وأهداف المسابقة ومتطلباتها وشروطها، والمواعيد المقررة لاستلام الطلبات للمشاركة وانتهاء الترشيح إلى إعلان النتائج، والمعايير المتبعة وآلية التحكيم. حيث يقوم المشاركون بإنتاج مقطع فيديو يسلط الضوء على مشكلة الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، واقتراح حل مبتكر مع تقديم ملخص يشرح مضمون الفيديو.

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