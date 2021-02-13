شرطة الشارقة تكرّم موظفة بمركز تدبير لأمانتها

المصدر: الشارقة - البيان

كرّم العميد أحمد حاجي السركال مدير عام العمليات الشرطية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، مريم محمد الكوس المهيري، في مقر عملها بمركز تدبير بمنطقة الناصرية بالشارقة، بحضور العقيد يوسف عبيد بن حرمول مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، وأيوب محمد الزرعوني رئيس مجلس إدارة شركة (ASG) لإدارة الخدمات، ويونس عبدالله مدير مركز تدبير، لأمانتها حيث قامت بتسليم مبلغ مالي قدره (10.000) (عشرة آلاف درهم) عثرت عليه في مقر عملها، إلى مركز شرطة الغرب الشامل.

وأثنى العميد السركال على أمانة مريم المهيري وشعورها بالمسؤولية المجتمعية، بتسليمها المبلغ المالي المعثور عليه إلى شرطة الشارقة، مضيفاً أن هذا التكريم يهدف إلى تحفيز أفراد المجتمع على الاستمرار في نهج الخير والتعاون الإيجابي والعمل يداً بيد من أجل تعزيز الأمن والأمان في ربوع الوطن.

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