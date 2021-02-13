المصدر: دبي - البيان

أكد معالي عبد الله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن حكومة دبي مستمرة في تقييم التميز المؤسسي لمؤسساتها لضمان جودة خدماتها، مشيراً إلى أن التميز ليس رفاهية مؤسسية ولا خيار الأوقات السهلة.

وقال معاليه في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «التميز ليس رفاهية مؤسسية ولا خيار الأوقات السهلة.. في هذه الأوضاع الصعبة عالمياً، حكومة دبي مستمرة في تقييم التميز المؤسسي لمؤسساتها لضمان جودة خدماتها».

ونشر معاليه، أمس، صوراً لأعمال لجنة التحكيم الرئيسة لبرنامج دبي للتميز الحكومي برئاسة بروف زائيري وعضوية خبراء عالميين.

ويسعى برنامج دبي للتميز الحكومي إلى تحقيق الريادة لحكومة دبي من خلال التميز والابتكار، ويعتمد في ذلك على التطوير والتحديث المستمر لنماذج وفئات ومعايير منظومة التميز والابتكار الحكومي بدبي، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وبناء على توجهات حكومة دبي.

ويتولى البرنامج إجراء عمليات تقييم مهنية وموضوعية للجهات الحكومية، وتتولاها فرق تقييم من الخبراء العالميين المتخصصين في مجالات العمل الحكومي.

ويوفر البرنامج الدعم للقيادة لمساعدتها على اتخاذ القرار في مجال التميز والابتكار الحكومي، وذلك عن طريق إعداد التقارير والدراسات التحليلية والتشخيصية في مجال التميز وسعادة المتعاملين والموظفين والابتكار، مستنداً في ذلك إلى مخرجات عمليات التقييم والدراسات المتخصصة على مستوى القطاعات الحكومية وعلى مستوى الحكومة ككل، وتقديمها للقيادة لدعم اتخاذ القرار في مجال التميز والابتكار الحكومي.

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