مبادرات لدعم مرضى السرطان معنوياً

المصدر: الشارقة - البيان

تشارك جمعية أصدقاء مرضى السرطان في الحملة الخليجية السادسة للتوعية بالسرطان التي تطلقها وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع اللجنة الخليجية للتوعية بالسرطان في فبراير من كل عام من خلال سلسلة من الفعاليات والمبادرات الرامية لنشر وتعزيز الوعي بالمرض وأهمية الكشف عنه.

وقد نظمت الجمعية - في إطار مشاركتها بحملة العام الجاري خلال شهر فبراير الجاري - ورشتي توعية افتراضيتين بالتعاون مع جامعة الشارقة، الأولى تمحورت حول سرطان القولون بالدولة وطرق الوقاية منه والكشف المبكر عنه.. فيما تناولت الثانية سرطان المرارة والقناة الصفراوية.

كما نظمت الجمعية أول من أمس «مبادرة لون عالمي» بالتعاون مع مستشفى توام على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، تضمنت مجموعة من الأنشطة التي توفر الدعم المعنوي للمصابين بالسرطان وإدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم وبث الأمل في نفوسهم.

حرص

وقالت أمل المازمي مدير إدارة التميز المؤسسي لجمعية أصدقاء مرضى السرطان: تأتي مشاركة الجمعية في الحملة الخليجية السادسة للتوعية بالسرطان انطلاقاً من حرصها على المشاركة بمختلف الفعاليات والبرامج المحلية الإقليمية والدولية الرامية إلى مكافحة السرطان ودورها في تعزيز روح التعاون في المجتمع وتماشياً مع رؤية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي الرئيس المؤسس لجمعية أصدقاء مرضى السرطان الهادفة إلى دعم الجهود المؤسسية والمجتمعية في مكافحة المرض.

وأضافت إن جمعية أصدقاء مرضى السرطان تعد أحد أبرز الأعضاء الفاعلين في الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان، مشيرة إلى أن الجمعية تسعى من خلال هذه الحملة إلى تعزيز الوعي الصحي بمرض السرطان والمساهمة برفع الروح المعنوية للمصابين ومساعدتهم على تجاوز محنتهم من خلال تنظيم سلسلة من البرامج.

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