إغلاق مطعم شهير في دبي لمخالفته الإجراءات الاحترازية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت بلدية دبي وبالتعاون مع اقتصادية دبي ودائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي،أنها أغلقت أحد المطاعم المشهورة في الإمارة، لعدم التزامه بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

وأكدت أن هذا الإجراء يأتي حرصاً على سلامة الزوّار والعاملين.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي على تويتر "بلدية دبي وبالتعاون مع اقتصادية دبي ودائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، تغلق أحد المطاعم المشهورة في الإمارة، لعدم التزامه بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وذلك حرصاً على سلامة الزوّار والعاملين".

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