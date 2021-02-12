الحمادي ينعى محمد السويدي أحد مؤسسي التعليم الفني في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

نعى معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، المعلم القدير إبراهيم محمد الأكرف السويدي، أحد الرواد والمؤسسين للتعليم الفني والتقني في الإمارات.

وقال معاليه في تغريدة عبر حسابه بتويتر، "انتقل إلى جوار ربه.. المعلم الجليل والقدير، إبراهيم محمد الأكرف السويدي.. وهو أحد الرواد والمؤسسين للتعليم الفني والتقني في الدولة.. ترك إرثا تربويا ناصعا وسيرة عطرة ليخلد اسمه في صفحات البذل والعطاء.. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه والأسرة التربوية الصبر والسلوان".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز