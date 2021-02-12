توقعات الطقس غدا في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود الضباب و الضباب الخفيف غدا بعض المناطق الساحلية و الداخلية صباحاً ويصبح الطقس صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح "الأحد" المقبل مع تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة.. و حركة الرياح: شمالية غربية / 10 - 20 كم/ س، تصل إلى 30 كم/ س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا .. و يحدث المد الأول عند الساعة 13:45 و المد الثاني عند 03:39 والجزر الأول عند الساعة 20:53 والجزر الثاني عند الساعة 08:18.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. و يحدث المد الأول عند 23:33 والمد الثاني عند الساعة **:** و الجزر الأول عند الساعة 16:58 والجزر الثاني عند الساعة 05:45.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 27 15 95 40

دبــي 26 16 95 30

الشارقة 27 15 95 35

عجمان 25 16 95 40

أم القيوين 25 14 95 40

رأس الخيمة 24 16 90 35

الفجيرة 27 18 75 30

العين 28 13 85 25

ليوا 28 10 95 30

الرويس 25 13 85 35

السلع 24 14 80 40

دلما 25 18 80 55

طنب الكبرى 25 19 85 50

طنب الصغرى 25 19 85 50

أبو موسى 25 19 85 50.



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