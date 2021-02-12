محمد بن راشد يأمر بتمديد مهلة البناء للأراضي الممنوحة للمواطنين في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتمديد المهلة المحددة للبناء على قطع الأراضي الممنوحة للمواطنين من حكومة دبي لأغراض السكن الخاص، وذلك لمدة ثلاث سنوات إضافية، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المُهلة السابقة.

وتُعد هذه المهلة الثانية التي يأمر بها سموه، لتمديد فترة السماح للمواطنين لبناء الأراضي الممنوحة لهم لأغراض السكن الخاص، حيث كان سموه قد أمر في عام 2018، بتمديد مهلة البناء لمدة ثلاث سنوات، وهو ما يعكس حرص القيادة على توفير كافة مقومات الراحة للمواطنين، وتمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم، ويعينهم على تعزيز استقرارهم الأسري والمجتمعي.

ويتيح قرار سموه الفرصة للمواطنين، لتشييد مساكنهم بأسلوب يكفل لهم ولأسرهم أعلى مستويات الراحة، في إطار عناية سموه الدائمة، بتوفير كافة المقومات التي تضمن للمواطنين السعادة، وتكفل لهم أفضل أشكال الحياة الكريمة.

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محمد بن راشد يأمر بتمديد مهلة البناء للأراضي الممنوحة للمواطنين من حكومة دبي

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