تواصل الحملات التفتيشية لضمان التقيد بالإجراءات الوقائية في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

في إطار إجراءاتها الوقائية المشددة، لتحصين المجتمع وضمان سلامته، والحد من انتشار «كوفيد 19»، كثّفت الجهات المختصة في دبي، حملاتها التفتيشية على المنشآت والمراكز والمؤسسات، للتأكد من التزامها التام بالتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار الفيروس.

وأعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري، عن إغلاق 12 منشأة، ومخالفة 39 أخرى، في الفترة ما بين 4 ـ 10 فبراير، وذلك في إطار حملاتها التفتيشية، للتأكد من التزام جميع المنشآت السياحة بالبروتوكولات والإجراءات الوقائية المتبعة. من ناحيتها، كشفت بلدية دبي، عن إجراء 2318 زيارة تفتيشية على المؤسسات، لضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية، أول من أمس، تم خلالها إغلاق مؤسستين، ومخالفة 3، كما تم التنبيه على 16 مؤسسة أخرى. وخالفت «اقتصادية دبي» 12 منشأة، لعدم الالتزام بالإجراءات، كما أصدرت تنبيهات لمنشأتين بضرورة التقيّد بالتدابير الوقائية المتبعة.

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