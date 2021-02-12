شرطة أبوظبي تُحيل 1688 مخالفة لقرار منع وتقييد التجمعات إلى نيابة الطوارئ

المصدر: أبوظبي- البيان

أحالت شرطة أبوظبي 1688 مخالفة إلى نيابة الطوارئ والأزمات، و47 شخصاً ممن قاموا بالدعوة لتجمعات احتفالية، و1641 مشاركاً فيها، خالف مرتكبوها قرار النائب العام بمنع وتقييد التجمعات والاحتفالات.

كما ضبطت الشرطة 11 عرساً مخالفاً، وإحالتهم إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث، تطبيقاً لقرار منع أو تقييد التجمعات أو الاجتماعات، أو إقامة الاحتفالات العامة أو الخاصة، أو التجمع في الأماكن العامة أو المزارع الخاصة «العزب»، بإمارة أبوظبي، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19».

تعليمات

وأهابت نيابة الطّوارئ والأزمات والكوارث وشرطة أبوظبي، بالجمهور، التقيد بالتعليمات الوقائية، والالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية الصادرة من الجهات المختصة للحد من انتشار مرض كوفيد 19، حرصاً على صحتهم، وحتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، والعقوبات التي تقضي بالغرامة 10 آلاف درهم لمن قام بالدعوة والتنظيم، و5 آلاف درهم لكل من شارك.

وأكدت نيابة الطّوارئ والأزمات والكوارث وشرطة أبوظبي، على أهمية تكاتف جميع أفراد المجتمع، لدعم ومؤازرة جهود الجهات المختصة لمكافحة انتشار العدوى، داعين الجمهور إلى المسارعة بالإبلاغ عن أي تجمعات أو مخالفات للتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية، وسرعة التواصل مع (خدمة أمان)، على الرقم المجاني 8002626، والرسائل النصية 2828، أو البريد الإلكتروني Aman@adpolice.gov.ae، أو إبلاغ النيابة العامة عبر تطبيق مجتمعي آمن، المتاح على موقعي آبل ستور وغوغل بلاي، حفاظاً على سلامة جميع أفراد المجتمع.

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