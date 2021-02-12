حملات لمخالفة تجمعات الشباب للاستعراض في المناطق الرملية

المصدر: أبوظبي- البيان

ناشدت شرطة أبوظبي الجمهور الالتزام بالإجراءات الوقائية الصادرة في وقت سابق، والتقيد بقرار منع أو تقييد التجمعات وخصوصاً التجمعات الاستعراضية الشبابية بالمناطق الرملية.

وأهابت بكافة أفراد المجتمع ضرورة الالتزام بقرار منع أو تقييد التجمعات أو الاجتماعات أو إقامة الاحتفالات الخاصة والعامة في الأماكن العامة أو المزارع والعزب الخاصة في إمارة أبوظبي، مؤكدة على تشديد الحملات الضبطية وخاصة بالتجمعات الشبابية ممن يمارسون الاستعراضات بالمناطق الرملية، وتحويل المخالفين للنائب العام حسب القوانين المعتمدة.

قرار

وأوضحت أن القرار رقم 38 لسنة 2020 بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020، بشأن لائحة ضبط المخالفات والتدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار الفيروس ينص على غرامة 10 آلاف درهم لمن قام بالدعوة والتنظيم و5 آلاف درهم لكل من شارك.

ودعت كافة شرائح المجتمع إلى التحلي بالمسؤولية والالتزام لأجل سلامتهم وسلامة أسرهم، وعدم التردد في الإبلاغ عن حالات المخالفة من خلال الاتصال بالخدمة الهاتفية «أمان» على الرقم المجاني 8002626 «AMAN2626» أو بواسطة الرسائل النصية 2828 أو عبر البريد الإلكتروني «aman@adpolice.gov.ae» مؤكدة أن تكاتف أفراد المجتمع ركيزة أساسية في إنجاح الجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة انتشار العدوى والعودة إلى الحياة الطبيعية.

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