نتانياهو يهنئ الإمارات على إنجازها الكبير

المصدر: تل أبيب - وكالات

هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أمس، دولة الإمارات العربية المتحدة على إنجاز إدخال مسبار الأمل في مداره حول المريخ.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر»: «أهنئ الإمارات على إنجازها الكبير المتمثل في إدخال مسبار الأمل في مداره حول المريخ».

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: «كلي أمل بأن التعاون العلمي بيننا في جميع المجالات، وفي الفضاء أيضاً، سيفضي إلى تحقيق مستقبل أفضل لبلدينا وللبشرية بأسرها».

ونشر نتانياهو تغريدته باللغات العربية والعبرية والإنجليزية على حساباته في «تويتر».

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