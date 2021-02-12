رئيس الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية يزور واحة الكرامة

المصدر: أبوظبي- وام

زار بارك بيونج رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية كوريا الجنوبية، أمس، واحة الكرامة، المعلم الوطني والحضاري في العاصمة أبوظبي، الذي تم تشييده تخليداً لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن، وحماية مكتسباته ومنجزاته.

وكان في استقباله لدى وصوله إلى موقع واحة الكرامة، عبيد الغول عضو المجلس الوطني الاتحادي.

واستعرض بيونج مراسم حرس الشرف، ثم وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد، الذي يتكون من 31 لوحاً، يستند كل منها على الآخر، كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

وتجول الضيف في مختلف أجنحة الواحة، واستمع إلى شرح مفصل عن واحة الكرامة ومرافقها، التي تجسد تفاصيلها بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل، وتضحياتهم، وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة.

وفي ختام الجولة، قام بارك بيونج رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية كوريا، بتدوين كلمة في سجل الزوار، عبّر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات.

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