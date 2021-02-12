أمينة الطاير: مشعل خير وأمل وإنجاز للبشرية

المصدر: دبي - البيان

رفعت الشيخة أمينة بنت حميد الطاير رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي ـ رئيسة مجلس الإدارة، أسمى آيات التهاني والتبريكات للمقام السامي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات وشعب الإمارات الوفي والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة وصول مسبار الأمل إلى المريخ بسلامة وأمان وجودة عالية.

وقالت الشيخة أمينة: إن وصول مسبار الأمل للمريخ بسلام وأمان، هو في الحقيقة مشعل خير ونور وأمل، وقبس من تفاؤل، وهالة من تحدٍ في فضاءات الكون، بزمن الأوبئة والحروب والمآسي الإنسانية، حيث أضحى مسبار الأمل للمريخ هو التاريخ، وهو إنجاز للبشرية جمعاء، إنه تحدٍ إماراتي بتميز وتفوق عربي وإنجاز عالمي، يضاف إلى سجلات الإمارات التاريخية وصدارتها العالمية.

وأضافت: هكذا حققت دولة الإمارات بالأمس القريب، طموح المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالوصول إلى الفضاء، وبدء رحلتها في سبر أغوار الكوكب الأحمر، بوصول مسبار الأمل إلى مداره حول كوكب المريخ بنجاح، وهنا نتوقف في مقولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حول هذا الحدث التاريخي.

والتي فحواها (هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا المثابرة على مشروع ظهرت فكرته أواخر عام 2013 على يد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي تابعه لحظة بلحظة حتى وصوله إلى وجهته بسلام)، فلتكن كلمة صاحب السمو رئيس الدولة نبراساً نهتدي به وشعاراً نجسده في قلوبنا وعقولنا دعماً وترسيخاً للاستدامة الإماراتية بتفوق وتميز

واختتمت الشيخة أمينة بنت حميد الطاير: بأن القيادة الإماراتية الوفية، وشعب الإمارات المخلص يقدم مسبار الأمل للتاريخ، استقبالاً واستشرافاً واستهلالاً للخمسينية الجديدة واستقبال اليوبيل الذهبي لإمارات السلام في 2 ديسمبر 2021، 50 عاماً عامرة بالإنجاز والنجاح والتفوق والانتصار للإنسانية وتقديم نموذج الاتحاد الإماراتي رمز الجودة الإنسانية وأيقونة السلام العالمي.

وتابعت: بوركت خطوات وصول مسبار الأمل للمريخ بسلام، وهنيئاً للقيادة الإماراتية هذا الإنجاز، وللشعب الإماراتي والأمتين العربية والإسلامية، والعالم أجمع.

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