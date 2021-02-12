نورة السويدي: «مسبار الأمل» منحنا نظرة طموحة

المصدر: أبوظبي - البيان

رفعت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بمناسبة وصول «مسبار الأمل» بنجاح إلى مدار المريخ، ووضع دولة الإمارات على الخارطة العالمية لتبادل الخبرات والابتكارات والتكنولوجيا، وقالت السويدي: إن «مسبار الأمل» منحنا نظرة طموحة لارتياد المرأة الإماراتية آفاق العالمية في ملف دعم وتمكين المرأة.

جهود

وأشادت بجهود معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، قائدة مهمة دولة الإمارات إلى كوكب المريخ وفريق عملها الرائع الذي خاض التحدي وأذهل العالم بوصول الدولة إلى الكوكب الأحمر، لتصبح القوة الخامسة عالمياً والأولى عربياً تحقق هذا الإنجاز النوعي، مشيرة أن «مسبار الأمل» يشكل نموذجاً عربياً مشرفاً في تمكين الكوادر الشابة في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والفضاء وتعزيز الشراكات الدولية في مجالات البحث والابتكار ودعم المجتمع العلمي العالمي ونشر المعرفة من أجل مستقبل الإنسانية.

طموح

وقالت السويدي: «ونحن على أعتاب مرحلة جديدة توازيها شغف بنظرة طموحة لخلق مستقبل يليق بالمرأة الإماراتية ويواكب التقدم المذهل الذي حققته الدولة بإرادة قيادتها الرشيدة وتفاني شعبها الوفي للوصول إلى أبعد نقطة آل إليها العرب، مستلهمة من طموح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه،.

وبذات الإرادة المستنيرة لقيادتنا الرشيدة ودعم وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، نتطلع لارتياد ابنة الإمارات آفاق الريادة في ملف دعم وتمكين المرأة وتقديم نموذج ملهم يصبح مرجعاً ومثالاً يحتذى به وفقاً لأفضل الآليات والمنهجيات، نتصدر من خلاله المؤشرات العالمية في هذا الشأن».

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