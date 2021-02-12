سامي القمزي: اقتصاد دبي يتمتع بمستويات عالية من المرونة والتنوع

المصدر: دبي - البيان

أكد سامي القمزي مدير عام اقتصادية دبي، أن الإنجاز المتمثل في تصدُّر دبي إقليمياً، وتفوقها العالمي في مؤشر «مدن المستقبل العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر 2021 - 2022»، الصادر عن مؤسسة «فايننشال تايمز»، يعكس الرؤية الاستباقية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بسرعة الاستجابة للمستجدات العالمية، ما جعل دبي من أهم وجهات الاستثمار العالمية، وعزز ريادتها وجاهزيتها للمستقبل.

وأوضح القمزي أن اقتصاد دبي يتمتع بمستويات عالية من المرونة والتنوع وسرعة التكيف مع المتغيرات، والقدرة على مواجهة التحديات، فضلاً عن العوامل الأساسية الأخرى، مثل البنية التحتية والتشريعية، وسهولة ممارسة الأعمال ومرونتها لمواكبة التحولات، وتهيئة أفضل بيئة استثمارية ملائمة للمستثمرين، لافتاً إلى أن التصنيف المتقدم لإمارة دبي في الجاهزية للمستقبل، سوف يعزز من جذب الاستثمارات المؤثرة في التنمية المستدامة في المرحلة القادمة، خاصة في قطاعات الغذاء والزراعة والصحة والتكنولوجيا المتقدمة، في مجالات الصناعة والتجارة والأعمال اللوجستية.

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